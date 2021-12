Klimadiplomatie Ohne Druck und Hilfe für schwächere Länder wird Klimaschutz scheitern

2. Die EU sollte ihre finanzielle, technische und politische Unterstützung deutlich klarer an effektive Klimaschutzanstrengungen im Partnerland binden. Alle Partner sollten dabei an die gleichen Bedingungen gebunden sein. Eine starke und klar verständliche Verpflichtung der Partnerländer zu einer zielstrebigen Klimapolitik könnte über die Finanzierung der Unterstützung funktionieren: So könnte die Kofinanzierung etwaiger Projekte durch nationale Klimafonds erfolgen, die die Partnerländer in bilateraler Partnerschaft mit der EU aufbauen und verwalten. Solche Fonds würden den entscheidenden Zugang zu Kapital für Dekarbonisierungs-Investitionen in den Partnerländern deutlich vereinfachen. Allerdings sollten EU-Gelder in diese nationalen Klimafonds nur ergänzend zu Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung des Partnerlandes fließen und an ambitionierte nationale Klimaziele gebunden sein. Dies würde die Einspar-Absichten des Landes bescheinigen. Insbesondere wären die Partnerländer so motiviert, höhere nationale CO2-Preise einzuführen.