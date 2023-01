Klimagerechtigkeit Milliarden gegen Klimawandel-Folgen: Pakistan braucht Hilfe

09. Januar 2023 | Quelle: dpa

Nach schweren Überschwemmungen überqueren Menschen im pakistanischen Bahrain einen Fluss mithilfe einer Seilbahn. Bild: Bild: dpa

Knapp ein halbes Jahr nach den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan lebt Hajra Mirjat mit ihrer Familie noch unter freiem Himmel. „Wir haben bei den Überschwemmungen alles verloren und wir sehen nicht, wie wir unser Leben wieder aufbauen können”, sagt die Mutter von drei Kindern. Sie lebt in Tando Allahyar, rund 200 Kilometer nordöstlich der Hafenstadt Karachi, in der am schwersten getroffenen Provinz Sindh. Sie ist eine von rund 33 Millionen Einwohnern, die teils alles verloren haben.