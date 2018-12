Klimagipfel in Kattowitz „Die wichtigste Konferenz seit Paris“ – Weltklimavertrag auf dem Prüfstand

03. Dezember 2018 , aktualisiert 03. Dezember 2018, 13:15 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Auf dem Gipfel in Kattowitz sollen die Pariser Zusagen der einzelnen Staaten gesammelt – und vergleichbar gemacht werden. An dem Gipfel in Polen nehmen fast 200 Länder teil.