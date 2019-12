Klimagipfel Nach dem Klimagipfel ist vor dem Klimagipfel

Die Verhandlungen selbst sollen drittens praktische Hilfe und vergleichbare Maßstäbe für alle schaffen. Dieses Jahr in Madrid ging es einmal mehr darum, wie ärmere Länder für Verluste und Schäden durch den Klimawandel entschädigt werden können. Vor allem aber ging es darum, wie sich das Klima mit Mitteln des Marktes schützen lässt. Der Grundgedanke ist, Emissionen dort zu mindern, wo es am günstigsten ist. Der Klimawandel kennt ja schließlich auch keine Grenzen. Also könnten Industrieländer Solarparks am Äquator finanzieren oder die Aufforstung des Regenwaldes. Problematisch aber bleibt, wie diese Erfolge verbucht werden. Geht die Einsparung an CO2 an den Finanzier oder das Land, wo der Erfolg stattfindet? Oder an beide ein bisschen? Schlechtestenfalls könnte immer noch rauskommen, dass sich alle Seiten rechnerisch mit dieser Art von Klimaschutz schmücken, tatsächlich für die Atmosphäre aber wenig gewonnen ist.