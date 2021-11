Klimagipfel Neue Textvorlage verwässert Aufruf zu Kohleausstieg – Klimaverbände enttäuscht

Ein Aufruf zum Totalausstieg aus der Kohle und einer Abkehr von fossilen Brennstoffen könnte in der Abschlusserklärung der UN-Klimakonferenz schwächer ausfallen als erhofft. Am offiziell letzten Gipfeltag kursierte ein Textentwurf mit einem Wortlaut, der von einigen Beobachtern als Verwässerung ursprünglicher Zielvorgaben gewertet wurde. So hieß es in der Vorlage, dass „der Ausstieg aus der unverminderten Kohleverstromung und aus ineffizienten Subventionen für fossile Brennstoffe“ forciert werden solle. Eine Version vom Mittwoch klang da schärfer: Alle Länder sollten „den Ausstieg aus der Kohle und aus Subventionen für fossile Brennstoffe beschleunigen“, hieß es.