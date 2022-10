Klimakatastrophe UN: „Hoffnungsschimmer” bei Klimaschutz, aber nicht genug

26. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Wasser tropft von einem Eisberg. Im Kampf gegen den Klimawandel gibt es nach Einschätzung der Vereinten Nationen zwar einzelne «Hoffnungsschimmer», doch lange nicht genug. Bild: Bild: dpa

Beim Kampf gegen den Klimawandel gibt es nach Einschätzung der Vereinten Nationen einzelne „Hoffnungsschimmer”, doch lange nicht in ausreichendem Maße. Das Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu beschränken, werde damit nicht annähernd erreicht. Es könnte eher auf eine Erwärmung um 2,5 Grad hinauslaufen. Das geht aus einem Bericht hervor, den das UN-Klimasekretariat in Bonn am Mittwoch veröffentlichte. Er beruht auf der Auswertung der Klimaschutzpläne der Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaabkommens.