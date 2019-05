Klimakonferenz: Arnold Schwarzenegger kritisiert Autohersteller für Diesel-Tricks

WienDer Schauspieler und frühere kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat die Autohersteller weltweit dafür kritisiert, nicht genug Akzente im Kampf gegen den Klimawandel zu setzen. Statt einen „Elektromotor zu entwickeln, der sich weltweit verkaufen würde wie warme Pfannkuchen“, habe sich etwa Volkswagen entschlossen, zu betrügen, sagte Schwarzenegger am Dienstag in Wien auf einer Klimakonferenz. „Eure Zeit ist bald abgelaufen“, rief Schwarzenegger denen zu, die aus seiner Sicht nur den Status Quo bewahren wollten. „Ihr könnt den Fortschritt bremsen. (...) Aber wir Träumer und Macher weltweit werden Euch beweisen, dass ihr falsch liegt.“ Die Klimakonferenz wurde von der von Schwarzenegger gegründeten NGO „R20 - Regions of Climate Action“ veranstaltet.