Klimakonferenz Greenpeace zur COP28 : Nah dran, Geschichte zu schreiben

10. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace protestieren Anfang Dezember vor dem italienischen Öl- und Gaskonzern ENI in Rom. Bild: Bild: dpa

Knapp drei Jahrzehnte nach der ersten UN-Klimakonferenz gibt es nach Einschätzung von Greenpeace erstmals eine realistische Chance, dass die etwa 200 Staaten einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas beschließen. „Wir sind nah dran, hier Geschichte zu schreiben”, sagte am Sonntag die Delegationsleiterin der Umweltorganisation auf dem UN-Treffen in Dubai, Kaisa Kosonen. Niemals zuvor habe sie so viel Druck und Energie dafür verspürt.