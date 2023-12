Klimakrise Baerbock bei COP28: Viel Widerstand aus Fossil-Staaten

09. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Annalena Baerbock bei der Weltklimakonferenz. Hauptthema in diesem Jahr ist unter anderem die Finanzierung für die vom Klimawandel verursachten Schäden. Bild: Bild: dpa

In den Bemühungen um mehr Klimaschutz sieht Außenministerin Annalena Baerbock nach wie vor viel Widerstand bei Ländern, die auf Brennstoffe wie Öl und Gas setzen. Es gehe darum, „den Weg aus der fossilen Welt” zu beschreiben, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag bei der Weltklimakonferenz in Dubai. „Das ist alles andere als einfach. Das ist nach wie vor ein dickes Brett, weil es immer noch diejenigen gibt, die ihre Machtpolitik aus der Vergangenheit auch in die Zukunft führen wollen, auch mit machtpolitischen fossilen Instrumenten.”