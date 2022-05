Klimakrise „Erlaubt keinen Aufschub“: G7-Wissenschaftler fordern massive CO2-Reduktionen

Die Wissenschaftsakademien der Gruppe der sieben großen Industriestaaten (G7) rufen zum internationalen Handeln bei Klimaschutz, Energiewende und Fragen der Gesundheitsvorsorge auf. Sie veröffentlichten am Dienstag vier Stellungnahmen in Hinblick auf den G7-Gipfel Ende Juni in Deutschland und übergaben diese in Berlin an die Bundesregierung.