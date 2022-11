Klimakrise Hunderte Öl-Lobbyisten auf Klimakonferenz

10. November 2022 | Quelle: dpa

Demonstranten halten eine Weltkugel hoch während einer Demonstration der ägyptischen Allianz der zivilen Kräfte für den Klimawandel am Rande der UN-Weltklimakonferenz COP27. Bild: Bild: dpa

In der vom Ukraine-Krieg angeheizten Energiekrise setzen viele Staaten eilig auf mehr klimaschädliches Flüssiggas - schieben dabei aber deutlich mehr Produktion an als benötigt. Diese Überversorgung könne schon 2030 auf das Fünffache der Gasmenge anschwellen, die die gesamte EU 2021 aus Russland importiert habe, heißt es in einer Analyse des Climate Action Tracker, die am Donnerstag auf der UN-Klimakonferenz in Scharm el Scheich vorgestellt wurde. Ein weiterer Datenreport legte offen, dass trotz der alarmierenden Erderhitzung die allermeisten Öl- und Gasunternehmen ihre Produktion ausbauen wollen.