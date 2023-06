Klimakrise „Ich will, dass meine Kinder gut leben können“

Die Bewohner des Dorfes Youri-Say bauen daher nun gegen Entlohnung kleine Steinwälle und so genannte Halbmonddämme, um das Wasser in vielen kleinen Bassins zu halten. Bei Starkregen kann das Wasser dadurch nicht mehr so leicht die tiefer gelegenen Gemüsegärten des Dorfes verwüsten. In den feuchten Kuhlen sollen später Bäume wachsen, die ihrerseits die Erosion bremsen, oder Hirse und Weidegras. Diese Maßnahmen haben das Dorf in die Lage versetzt, seine Anbaufläche um 40 Prozent zu vergrößern. Pate des Projekts: die Bundesrepublik Deutschland.