Klimakrise: Medienbericht: China und USA wollen gemeinsame Arbeitsgruppe zum Klimawandel einrichten

Die USA und China hatten sich bei dem Treffen in Alaska am 18. und 19. März eine offene Konfrontation geliefert. Xinhua meldete am Samstag, die chinesische Delegation habe berichtet, beide Seiten seien entschlossen die Kommunikation zwischen den Ländern zu verstärken und beim Thema Klimawandel zusammenzuarbeiten. Man wolle auch weiter über die Ermöglichung der Arbeit von Diplomaten und Journalisten sprechen.