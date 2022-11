Klimakrise Steinmeier skeptisch für Klimakonferenz in Scharm el Scheich

05. November 2022 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich gegenüber Medienvertretern in Seoul. Bild: Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bewertet die Erfolgsaussichten für die bevorstehende Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich skeptisch. Die Welt trete gerade in eine neue Periode des Konflikts, wenn nicht sogar der Konfrontation ein, sagte Steinmeier am Samstag in einer Diskussionsrunde zur Klimapolitik in der südkoreanischen Stadt Busan. „Es ist schwer vorstellbar, dass in Zeiten von Konflikt und sogar militärischer Konfrontation Staaten wie Russland oder China eine konstruktive Rolle in und nach Scharm el Scheich spielen werden.”