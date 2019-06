Klimapolitik: Bundesregierung – EU soll Klimaneutralität bis 2050 anpeilen

BerlinDie Bundesregierung setzt sich in der EU dafür ein, dass die Union bis zum Jahr 2050 klimaneutral wird. Das geht aus Vorbereitungstexten für den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. So will Deutschland zum einen, dass in das Arbeitsprogramm für die neue EU-Kommission bis 2024 ein Passus aufgenommen wird, dass die EU sich darauf fokussieren soll, wie dieses Ziel bis 2050 erreicht werden kann.