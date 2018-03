Klimapolitik: Niederländischer Ministerpräsident für schärferes EU-Klimaziel

BerlinDer niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat für eine engere Zusammenarbeit der EU-Staaten in Kernbereichen wie Verteidigung, Migration und Klimaschutz plädiert. Einen Wohlstandstransfer zwischen den Euro-Staaten lehnte Rutte in einer programmatischen Rede am Freitag bei der Bertelsmann-Stiftung in Berlin hingegen ab. „Ich ermutige jeden, das in den Niederlanden oder Deutschland zu erklären“, sagte Rutte mit ironischem Unterton. Die EU-Staaten sollten pragmatisch zusammenarbeiten ohne zwangsläufig immer mehr Macht an Brüssel abzugeben.