Klimaschutz: Biden legt Auto-Umweltziele fest – Branche zeigt Unterstützung

US-Präsident Joe Biden macht der Autobranche neue Umweltvorgaben. Dazu wollte er am Donnerstag eine entsprechende Verordnung erlassen, wie das Präsidialamt in Washington mitteilte. Zudem war im Weißen Haus eine Veranstaltung mit Autobauern geplant. Große Branchenkonzerne aus In- und Ausland signalisierten bereits Unterstützung für Bidens Pläne, unterstrichen zugleich aber die Notwendigkeit milliardenschwerer staatlicher Investitionen. Der Präsident will erreichen, dass ab 2030 mindestens die Hälfte aller verkauften Autos emissionsfrei sind. Ferner legt er neue Regeln fest, die den Abgasausstoß reduzieren sollen.