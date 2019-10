Klimaschutz: Dänemark will EU-Strategie für Verbot von Benzinautos ab 2030

EU-Länder sollen einem Vorschlag Dänemarks zufolge den Verkauf von Autos mit Diesel- und Benzinantrieb ab 2030 verbieten können. Der Verkehrssektor müsse seine Emissionen verringern, um Europa wie angestrebt bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, begründete Dänemark am Freitag nach einem Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg den Vorstoß. Dieser werde von zehn weiteren Mitgliedsstaaten unterstützt. „Wir müssen anerkennen, dass wir ein bisschen in Eile sind“, sagte Klima- und Umweltminister Dan Jorgensen der Nachrichtenagentur Reuters.