Klimaschutz: EU-Kommission plant offenbar Verschärfung der CO2-Einsparziele für Neuwagen

Die EU-Kommission will einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Dokument zufolge ihr Klimaziel auf eine CO2-Einsparung bis 2030 von „mindestens 55 Prozent“ gegenüber 1990 festlegen. Kanzlerin Angela Merkel hatte sich am Donnerstag hinter das Vorhaben gestellt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte am Freitag einen Kurswechsel in der Klimapolitik vollzogen und will Deutschland nun auf einen tiefgreifenden Wandel vorbereiten.