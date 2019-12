Klimaschutz: EU-Kommission will Klimaneutralität Europas bis 2050 festschreiben

Die EU-Kommission will laut einem Zeitungsbericht bis März 2020 ein erstes europäisches Klimagesetz zur verbindlichen Festlegung der Klimaneutralität Europas ab 2050 vorlegen. Das geht aus Dokumenten zum geplanten „Europäischen Green Deal“ hervor, der am Mittwoch in Brüssel vorgestellt werden soll und auf die die Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ (Montagsausgaben) in einem Vorabbericht verweisen.