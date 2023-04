Klimaschutz: EU-Staaten beschließen Kürzung bei CO2-Verschmutzungsrechten

Die Gratis-Rechte für die Industrie werden gekürzt und laufen bis 2034 komplett aus. Zudem wird die Schifffahrt 2024 erstmals in den Handel aufgenommen, muss also ebenfalls Rechte erwerben. Weitere Sektoren werden folgen, so dass dann 75 Prozent der EU-Emissionen erfasst sind. Bis 2030 sollen sie in diesen Bereichen um 62 Prozent im Vergleich zu 2005 sinken.