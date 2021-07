Klimaschutz G20-Umweltminister ohne Einigung auf ehrgeizigere Klimaziele

Der Gruppe wirtschaftsstarker Länder aller Kontinente gehören unter anderen die USA, China, Russland und Deutschland an. Italien hat in diesem Jahr den Vorsitz. Deutschland wurde von Staatssekretär Flasbarth vertreten. Flasbarth sagte er sehe noch viel Überzeugungsbedarf in Schwellenländern, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Es gebe in Ländern wie China, Indien oder Russland zur Nutzung fossiler Energie noch teils sehr unterschiedliche Auffassungen.