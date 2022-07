Klimaschutz in den USA: Angriff auf den Verwaltungsstaat

In den vergangenen Wochen zeigte die konservative Mehrheit am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika einmal mehr ihren Durchsetzungswillen. Nachdem die von republikanischen Präsidenten berufenen Richter in den vergangenen Wochen bereits die Auflagen für das Tragen von Waffen gelockert und das in der Verfassung verankerte Recht auf Abtreibung kassiert hatten, gaben die Juristen am letzten Tag ihrer aktuellen Session ein weiteres Urteil bekannt, das weitreichende Folgen für die amerikanische Politik haben dürfte: Mit den Stimmen der sechs konservativen Richter entschied der Supreme Court, dass die Umweltbehörde EPA nicht das Recht habe, klimaschädliche Gasausstöße von Kraftwerken zu regulieren, die zur Erwärmung des Planeten beitragen. Klimaschützer sprachen von einem „Schlag in die Magengrube“.