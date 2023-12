Klimaschutz: Was auf der COP28 in Dubai zu tun wäre

Stellen Sie sich zehn Menschen vor, die folgendes Spiel spielen. Jeder Einzelne kann 100 Euro in eine Maschine werfen. Tut er das, bekommt jeder der zehn zwanzig Euro ausbezahlt. Für den Einzelnen ist das ein schlechtes Geschäft. Er verliert dabei achtzig Euro. Es ist nicht rational, das zu tun. Aber wenn alle das nicht tun, behalten alle ihre 100 Euro und das war es. Wenn aber alle zahlen, was nicht rational ist, dann bekommt jeder zehn mal zwanzig Euro, also zweihundert Euro. Gerade dadurch, dass alle nicht ihre persönliche Auszahlung maximieren, kommen sie zu einer Lösung, bei der sie am Ende doppelt so viel Geld haben wie nach einer rationalen egoistischen Entscheidung. Das ist das Kooperationsproblem und dieses Problem stellt sich auch beim Klimaschutz.