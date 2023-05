Klimawandel Solar Geoengineering kommt: Zeit, es zu regulieren

Ein kürzlich vom UN-Umweltprogramm veröffentlichter Bericht fordert beispielsweise ein „robustes, gerechtes und strenges transdisziplinäres wissenschaftliches Überprüfungsverfahren, um die mit SRM verbundenen Unsicherheiten zu verringern und die Entscheidungsfindung zu verbessern“. Einige Wissenschaftler haben ein Verbot von SRM und der damit verbundenen Forschung gefordert, während andere für mehr oder ausgewogenere Forschung plädieren. Eine wichtige Entscheidungslücke, die es zu schließen gilt, betrifft die Frage, ob Forschung betrieben werden soll oder nicht, und wenn ja, wie.



Viele Regierungsvertreter erkennen auch die Bedeutung des öffentlichen Engagements und die Notwendigkeit an, eine breite Schicht der Gesellschaft mit unterschiedlichen Ansichten und Perspektiven einzubeziehen, um sich an nationalen und internationalen Diskussionen zu diesem Thema zu beteiligen. Sie sehen es auch als notwendig an, mit Rahmenbedingungen fortzufahren, die: