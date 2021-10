Klimawandel: Reiche Länder wollen ab 2023 für Klimawandel-Folgen 100 Milliarden Ausgleich zahlen

Reichere Staaten wollen ihre Hilfszusagen für die Folgen des Klimawandels bis 2023 einhalten. Das wurde am Montag im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Glasgow von den britischen Organisatoren mitgeteilt. 100 Milliarden Dollar sollen dann ab übernächstem Jahr pro Jahr zur Verfügung stehen - zugunsten ärmerer Länder, die die Folgen des Klimawandels oft am stärksten zu spüren bekommen.