Klimawandel Solar Geoengineering kommt: Zeit, es zu regulieren

Man denke nur an die Ballons, die letztes Jahr in Mexiko gestartet wurden. Es handelte sich um eine kommerzielle SRM-Maßnahme in kleinem Maßstab, die von einem Startup-Unternehmen mit Sitz in den USA durchgeführt wurde, das „Kühlungsgutschriften“ für das Absetzen von Ballons mit Aerosolen in großer Höhe verkaufte. Es wurden keine vorherigen Konsultationen mit der Regierung oder den örtlichen Gemeinden durchgeführt. Nach dem ersten Start kündigte die mexikanische Regierung an, solche Aktivitäten zu unterbinden. Seitdem hat das Unternehmen die Starts von den USA aus fortgesetzt, die bisher keine Maßnahmen ergriffen haben.



In den letzten sechs Jahren haben wir uns im Rahmen der Carnegie Climate Governance Initiative mit Vertretern von Regierungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen auf der ganzen Welt getroffen und sie ermutigt, das Problem der mangelnden Regelungen für SRM anzugehen. Es wurden zwar einige Fortschritte erzielt, aber das Thema verdient mehr Aufmerksamkeit – und zwar schnellstmöglich.