Klimawandel: Studie: Chinas Treibhausgas-Ausstoß wird nach Rückgang wieder steigen

Trotz eines Rückgangs in diesem Jahr wird der Treibhausgas-Ausstoß Chinas einer Studie zufolge weiter steigen. China habe zwar bemerkenswerte Erfolge beim Ausbau Erneuerbarer Energien und der Elektro-Mobilität vorzuweisen, heißt es in der am Montag veröffentlichten Analyse des Forschungsinstituts CREA aus Helsinki.