Klimawandel Was von der Klimakonferenz in Dubai zu erwarten ist

Die Klimakrise droht zu eskalieren, es wird also höchste Zeit für effektive Lösungen. Ab nächster Woche Donnerstag trifft sich die Weltgemeinschaft ausgerechnet in Dubai zur UN-Klimakonferenz. Staats- und Regierungschefs – ja sogar der Papst und König Charles III. – ringen um die Frage: Was tun wir, damit es nicht noch sehr viel heißer wird und der Klimawandel weitaus drastischere Schäden anrichtet? Rund 70.000 Unterhändler, Journalisten, Aktivisten und Fachleute treffen sich zwei Wochen lang zur UN-Weltklimakonferenz in Dubai. Ein Überblick, worum es dabei geht und was auf dem Spiel steht.