Klimawandel: Weltklimarat warnt in neuem Bericht vor Kontrollverlust – UN rufen „Alarmstufe Rot“ aus

Der Weltklimarat der Vereinten Nationen hat eindringlich vor einem bevorstehenden Kontrollverlust bei der Erderwärmung gewarnt. Wenn nicht sofort und umfassend gehandelt werde, steige die Welttemperatur in den nächsten 20 Jahren um mehr als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, heißt es in dem am Montag veröffentlichten neuen Bericht des UN-Weltklimarats (IPCC).