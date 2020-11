Knappes Rennen um die US-Präsidentschaft Europa hat Trump unterschätzt – schon wieder

Zusammenfassen lässt sich diese Strategie als weiße Identitätspolitik. Trump streichelt die Seele der ländlichen Regionen der Vereinigten Staaten, die sich von den Metropolen zunehmend ignoriert, wenn nicht gar verlacht, fühlen. Eine Stimme für den Präsidenten ist für diese Wähler auch ein Mittelfinger in Richtung des Establishments. Dass sie damit einen Populisten unterstützen, der demokratische Normen bricht und die Grenze zur Xenophobie regelmäßig überschreitet, ist kein Widerspruch. Für viele ist es der Punkt.



Hinzu kommt, dass Trump für einen Teil seiner Anhänger durchaus liefert. Die Evangelikalen bekommen ihre konservativen Richter, für die Industriearbeiter streicht er Umweltauflagen. Natürlich klappt nicht alles. Die versprochene Rückkehr der Kohlejobs fiel aus, die Steuersenkung ging vor allem an die Besserverdienenden. Trotzdem bleibt bei vielen Trump-Fans das Gefühl, dass jemand ihre Interessen in Auge hat – auch wenn dieser Eindruck oftmals vor allem auf Habitus beruht. Trotzdem danken sie es dem Präsidenten. Und gehen für ihn in die Wahlkabine, wenn es darauf ankommt.



