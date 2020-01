Koalition Nordirische Parteien einigen sich auf Bildung von Regionalregierung

Die Region soll nach dem Brexit einen wirtschaftlichen Sonderstatus erhalten, dessen praktische Umsetzung erst noch in allen Einzelheiten geklärt werden muss. Damit soll verhindert werden, dass an der Grenze zum EU-Mitgliedsland Irland im Süden Warenkontrollen eingeführt werden müssen. Das, so die Befürchtung, hätte den Konflikt wieder zur Eskalation bringen können, weil die politische Spaltung der Insel deutlicher spürbar geworden wäre. Mehrmals musste der Brexit wegen der Frage verschoben werden. Großbritannien will nun am 31. Januar aus der EU austreten. Während einer Übergangsphase bis Ende 2020 bleibt aber zunächst fast alles beim Alten.