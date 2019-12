Koalition ÖVP und Grüne in Österreich geben weitere Minister-Pläne bekannt

Am Neujahrstag wollen ÖVP und Grüne eine letzte Verhandlungsrunde abhalten, anschließend soll die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Koalitionsgespräche informiert werden. Die Vorstellung des Programms ist für Donnerstag geplant. Weil bei den Grünen ein Bundeskongress dem Regierungsprogramm und der Ministerliste zustimmen muss, steht eine mögliche Einigung der beiden Parteien unter Vorbehalt. Der Bundeskongress findet am Samstag in Salzburg statt. Eine Zustimmung gilt aber als sehr wahrscheinlich.