Koalitionsgespräche: Letzte Chance zur Regierungsbildung in Italien – 7 Fragen und Antworten

Bisher war die EU-Kommission mehr als nachsichtig mit der drittgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone. Das Gutachten über die mittelfristige Finanzplanung in Italien wurde verschoben und Rom bekam mehr Zeit, um die Zahlen nach Brüssel zu melden.Jetzt soll das Urteil am 23.Mai gefällt werden, in dem es auch um die hohe Staatsverschuldung geht.