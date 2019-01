 Königliches Dekret: Thailand will im März erste Parlamentswahl seit Militärputsch abhalten

BangkokIn Thailand wird am 24. März erstmals seit dem Militärputsch 2014 ein neues Parlament gewählt. Diesen Termin gab die Wahlkommission am Mittwoch bekannt. Zuvor hatte der thailändische Königspalast die Abstimmung in einem Dekret angekündigt. Mit dem im „Königlichen Anzeiger“ veröffentlichten Dekret trat das von der Militärregierung verfasste Wahlgesetz in Kraft.