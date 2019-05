Kohlendioxid-Steuer Wo CO2 bereits richtig Geld kostet

Das eingenommene Geld fließt zu zwei Dritteln wieder – ganz unabhängig vom Verbrauch – an Bürger und Unternehmen zurück. So erhalten die Menschen in der Schweiz, egal ob jung oder alt, jeden Monat über ihre Krankenversicherung pro Kopf Geld zurückerstattet. Die Krankenkassen wurden dafür pragmatisch ausgesucht, weil so alle erreicht werden und die Kassen ohnehin mit der Geldüberweisung zu tun haben. Etwa ein Drittel (oder aktuell höchstens 450 Millionen Franken) geht in die Förderung von CO2-vermindernden Maßnahmen an Gebäuden, also Sanierungen oder den Austausch von Heizkesseln. Noch einmal 25 Millionen Franken kommen dem Technologiefonds zur Erforschung klimaschonender Innovationen zu.