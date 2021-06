Kohlepolitik: Polnische Regierung verliert Mehrheit im Parlament

Die Regierung habe genug Unterstützung im Parlament, was Abstimmungen in der vergangenen Zeit vor Augen geführt hätten, sagte eine Sprecherin der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Anita Czerwinska. „Wir haben keine formelle Mehrheit, aber was wirklich zählt, ist wie Abgeordnete abstimmen.“ Die Drei-Parteien-Koalition hat nur noch 229 von 460 Sitzen im Unterhaus.