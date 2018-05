Kommentar: Fake-Sieg bei Venezuelas Präsidentenwahl

Doch trotz des für Maduro enttäuschenden Ergebnisses, ist weiterhin völlig offen, ob und wie lange sich der Diktator noch an der Macht halten kann. Vermutlich wird sich das in der Wirtschaft entscheiden. Und da sieht es schlecht aus. Maduro hat offensichtlich keinen Plan, wie er das Land aus der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte steuern will.