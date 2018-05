Kommentar: Wahlen in Malaysia sind eine herbe Niederlage für China

Der historische Machtwechsel in Malaysia ist deswegen auch eine Niederlage für China. Dass man mit anti-chinesischen Haltung offenbar in der Bevölkerung punkten kann, dürften andere Regierungen in Asien genau verfolgen. Vor allem in Thailand und Indonesien, wo kommendes Jahr Wahlen anstehen, könnten die Regierungen vorsichtiger werden.