Kommentar zum Fall Skripal: Dank Putin hält der Westen wieder zusammen

BerlinWann gab es das zuletzt? Briten, Amerikaner und Kontinentaleuropäer ziehen an einem Strang. Wladimir Putin hat geschafft, was der über Brexit, Handelskriege und Europa zerstrittene Westen seit Jahren nicht mehr hinbekommen hat: Geschlossenheit in einer zentralen außenpolitischen Frage zu zeigen. Das machtpolitische Kalkül Putins, spalte und herrsche, geht nicht auf.