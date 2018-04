Kommentar zum Korea-Gipfel: Für Jubel ist es auf der koreanischen Halbinsel noch zu früh

Nord- und Südkorea nähern sich mit großen Schritten einander an. Bei Gipfeltreffen in der entmilitarisierten Zone bei Panmunjom traf erstmals Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit Südkoreas Präsident Moon Jae In zusammen. Und Kim nutze das Treffen von Anfang an mit geschickten Schachzügen voll für sich aus.