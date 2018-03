Kommentar zur Präsidentenwahl: Mit Putin behält Russland auch seine Probleme

Rückhalt in der eigenen Bevölkerung genießt Putin also durchaus. Diesen Fakt muss man zur Kenntnis nehmen. Dabei haben sich sowohl sein Image, als auch seine Prioritäten in den 18 Jahren an der Macht gewandelt. Trat er zunächst als Wirtschaftsreformer auf und war den Russen Symbol für den ökonomischen Aufschwung nach den chaotischen 90er Jahren, die einen Großteil der Bevölkerung verarmen ließen, so setzte Putin später immer mehr auf die starke Hand des Staates in der Wirtschaft und spätestens seit dem Anschluss der Krim den Akzent auf die Außenpolitik. Statt mit Wachstum wirbt Putin nun mit Stabilität und Großmachtstatus.