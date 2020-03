Kommt eine zweite Virus-Welle? In China bricht die Zeit „nach“ Corona an – aber die Angst bleibt

Bilder wie diese laufen derzeit rauf und runter im chinesischen Staatsfernsehen. Und tatsächlich lässt sich nicht abstreiten, dass sich in China in den vergangenen Wochen viel getan hat. Die Zeit „nach“ Corona ist angebrochen. Zwar ist noch lange nichts wieder wie vor der Krise. Allerdings gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft Fahrt aufnimmt. Wie das Pekinger Statistikamt am Dienstag mitteilte, hat sich die Stimmung in Chinas Industrie nach einem Rekordeinbruch wegen des Coronavirus wieder aufgehellt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes machte im März einen Sprung von 35,7 auf 52 Punkte.