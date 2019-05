Kommunalwahl Hohe Wahlkommission legt Begründung zur Annullierung der Istanbul-Wahl vor

22. Mai 2019 , aktualisiert 23. Mai 2019, 00:25 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Hohe Wahlkommission hat in der Türkei eine schriftliche Begründung zur umstrittenen Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul vorgelegt. Die Wahl wird am 23. Juni wiederholt.