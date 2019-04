Kommunalwahl Rückschlag für Erdogan-Partei in den Metropolen

Die Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Kommunalwahlen in der Türkei gewonnen, musste sich in Ankara und anderen Metropolen jedoch der Opposition geschlagen geben. Nach 25 Jahren Regierung durch die islamisch-konservative AKP und eine Vorgängerpartei in der Hauptstadt holte der Kandidat der CHP Mansur Yavas dort am Sonntag beinahe 51 Prozent der Stimmen, wie der staatliche Fernsehsender TRT mitteilte. „In Ankara wurde Geschichte geschrieben“, sagte Vize-CHP-Chef Haluk Koc vor Tausenden jubelnden Anhängern vor der Parteizentrale in der Hauptstadt.