Konferenz zum Wiederaufbau: 70.000 Häuser im Irak völlig zerstört

Kuwait-StadtIm Irak sind durch den Krieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach Regierungsangaben rund 70.000 Häuser völlig zerstört worden. Insgesamt seien fast 140.000 Wohngebäude beschädigt worden, weshalb viele Flüchtlinge im Land auf ihre Rückkehr warteten, erklärte der Präsident des irakischen Wiederaufbaufonds, Mustafa al-Hiti, am Montag in Kuwait. Dort begann eine dreitägige internationale Konferenz zum Wiederaufbau des Iraks. Noch immer sind den UN zufolge rund 2,5 Millionen Iraker im eigenen Land vertrieben.