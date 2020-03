Konflik: Syrien meldet Abschuss zweier Kampfflugzeuge durch türkische Truppen

Die türkische Offensive in Syrien hat einige der jüngsten Erfolge der Regierungstruppen in Idlib wieder zunichte gemacht. Syriens Verbündeter Russland hielt sich aus den zunehmenden Kämpfen zwischen syrischen und türkischen Einheiten am Wochenende weitgehend heraus. Doch der Chef des sogenannten Versöhnungszentrums des russischen Militärs in Syrien, Admiral Oleg Schurawlew, warnte die Türkei, ihre Flugzeuge könnten bei Einsätzen über Syrien in Gefahr geraten, da Syrien den Luftraum geschlossen habe. „In dieser Situation kann das russische Truppenkommando die Sicherheit türkischer Flugzeuge am Himmel über Syrien nicht garantieren“, sagte er.