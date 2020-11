Konflikt: Äthiopien steuert auf Bürgerkrieg zu

In Äthiopien stehen die Zeichen auf Bürgerkrieg. Ministerpräsident Abiy Ahmed sagte am Freitag mit Blick auf Kämpfe im Norden des Landes, die Regierungstruppen hätten „klare, begrenzte und erreichbare Ziele“. Am Donnerstag hatte die Regierung die Streitkräfte für einen Einsatz in der Region Tigray mobilisiert.