Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verlangte von Aserbaidschan ein sofortiges Ende der Militäraktion in Berg-Karabach. „Aserbaidschan muss den Beschuss sofort einstellen und an den Verhandlungstisch zurückkehren”, forderte die Grünen-Politikerin am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Sie ergänzte: „Entscheidend ist der Schutz der Zivilbevölkerung in Bergkarabach. Dies ist auch Aufgabe der dort stationierten russischen Soldaten.” Ein dauerhafter Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien könne nur am Verhandlungstisch erzielt werden.