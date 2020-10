Konflikt im Kaukasus: Erneut Feuerpause für Bergkarabach vereinbart

Im Konflikt um die Kaukasus-Region Bergkarabach haben sich Armenien und Aserbaidschan erneut auf eine Feuerpause geeinigt. Sie solle ab Montagmorgen gelten, teilten die Außenminister beider Länder und der USA am Sonntag nach einem Krisengipfel in Washington mit. Die so genannte Minsker Gruppe der OSZE unter Führung Russlands, Frankreichs und der USA erklärte, es sei auch über die mögliche Überwachung einer Feuerpause und Kernelemente zur Lösung des Konflikts gesprochen worden.